Події

08:50 12.06.2024

У Херсонській області від ворожих обстрілів за добу постраждали 17 населених пунктів, троє людей отримали поранення

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У Херсонській області від ворожих обстрілів за добу постраждали 17 населених пунктів, троє людей отримали поранення

Унаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Херсонської області троє людей дістали поранення, пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, торговельний комплекс, адміністративну будівлю, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін оперативну інформацію станом на 6:00 середи.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Станіслав, Садове, Антонівка, Білозерка, Токарівка, Велетенське, Берегове, Зарічне, Інгулець, Новодмитрівка, Берислав, Тягинка, Нововоронцовка, Осокорівка, Львове, Ольгівка, Михайлівка, Монастирське, Бургунка та місто Херсон", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, окупаційні війська влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Було зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, торговий комплекс, адмінбудівлю та автомобілі.

"Через російську агресію три людини дістали поранення", - інформував Прокудін.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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