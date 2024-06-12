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07:44 12.06.2024

У Київській області після ворожої атаки одна людина постраждала, виникли пожежі, є пошкодження

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У Київській області після ворожої атаки одна людина постраждала, виникли пожежі, є пошкодження

У Київській області внаслідок нічної ракетної атаки одна людина дістала поранення, виникли пожежі на промисловому об'єкті та складському приміщенні, пошкоджено приватний будинок, АЗС і гараж, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

"Цієї ночі ворог атакував регіон ракетами та БПЛА. Тривога тривала майже дві години У регіоні активно працювали сили протиповітряної оборони. Влучань в об'єкти житлової або критичної інфраструктури не зафіксовано. Унаслідок падіння уламків одна людина дістала поранення - різану рану ноги. Медичну допомогу надано на місці. Від госпіталізації потерпілий відмовився", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

Кравченко повідомив, що станом на 7:00 через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки об'єктів у двох районах області.

"Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Наразі до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці. Всього залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки. Через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж. В іншому районі – загорілося складське приміщення. Всі служби працюють на місцях, ліквідовуючи та фіксуючи наслідки атаки. Робота триває", - поінформував голова ОВА.

 

 

 

Теги: #наслідки #київська #атака

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