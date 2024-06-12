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00:03 12.06.2024

Генштаб ЗСУ: Найгарячіша ситуація сьогодні на Покровському напрямку

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Генштаб ЗСУ: Найгарячіша ситуація сьогодні на Покровському напрямку

Станом на 22:00 вівторка кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 90, найгострішою була ситуація на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Найгарячіша ситуація сьогодні на Покровському напрямку, де ворог 24 рази атакував наші позиції, з найбільшою активністю в районі Новоолександрівки. 12 атак відбиті нашими захисниками. Напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки та Сокола, де тривають ще 12 боєзіткнень", - говориться.

Відповідно до зведення, втрати противника на Покровському напрямі становили 240 людина, їх 97 – безповоротно. "Знищено дві бойові броньовані машини, автомобіль, дві гармати та наземну станцію управління БпЛА. Пошкоджено бронемашину та п'ять артсистем противника".

На Краматорському напрямку російські загарбники 10 разів атакували наші позиції в районах Часового Яру, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

"Ситуація напружена. Окупанти не припиняють спроб просунутися в районі Часового Яру, де на цей іде ворожий штурм. За добу, попередньо, ворог втратив 53 людини вбитими та пораненими. Також знищено танк, автомобіль і склад ПММ. Крім того, пошкоджено чотири знаряддя російських терористів", - уточнять у зведенні.

На Оріхівському напрямку ситуація істотних змін не зазнала, сталося шість бойових зіткнень з найбільшою активністю ворога в районі Малої Токмачки. Ситуація напружена, вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

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