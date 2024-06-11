Олена Зеленська відвідала шпиталь Бундесверу у Берліні

Під час візиту до Німеччини перша леді України Олена Зеленська разом із першою леді ФРН Ельке Бюденбендер, керівниками МОЗ України та Німеччини відвідала госпіталь Бундесверу в Берліні, та поспілкувались з українськими військовими, які проходять там лікування, повідомляє прес-служба держави у вівторок увечері.

"Дякую наших захисників. І дякую Німеччині, яка лікує їх, як своїх власних захисників", – сказала дружина президента України.

У шпиталі Бундесверу поранені проходять лікування у складних випадках, сюди їх направляють із цивільних лікувальних закладів. У ньому здійснюють лікування із загальної травматології та ортопедії, а також проводять ендопротезування плечових, колінних суглобів, суглобів стопи та пластичну хірургію.

Олена Зеленська та Ельке Бюденбендер обговорили тему подальшої медичної співпраці країн. Також дружина президента України взяла участь у підписанні угоди між французькою агенцією міжнародного співробітництва France Expertise та благодійним фондом Superhumans. Підписання відбулося за участю голови МОЗ України Віктора Ляшка.

"Створений у Львові Superhumans Center лише за рік існування став лідером у роботі зі складними випадками. У співпраці з французькими хірургами тут провели понад 100 унікальних реконструкцій особи та встановили понад 600 протезів", – сказала Зеленська.

Вона наголосила, що нова угода дозволить масштабувати проект на всю Україну. Створення нового центру заплановано в Одесі на базі Одеського національного медичного університету. У центрі готуватимуть фахівців з надання медичної допомоги при мінно-вибуховій травмі.

"Дякую уряду Франції та французьких лікарів за те, що допомагають нам рятувати людей. Дякую українським лікарям, які роблять це все краще і краще", – підсумувала перша леді.