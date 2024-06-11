ВПП ООН допомогла надати 5,6 млн гарячих обідів для понад 90 тис. дітей початкових класів

У 2023-2024 навчальному році Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП), допомогла школам надати 5,6 мільйона гарячих обідів для приблизно 90 000 дітей початкових класів, повідомляє пресслужба ВПП ООН.

"Один із наших головних пріоритетів — забезпечити, щоб діти щодня отримували смачну та здорову їжу в школі, а також допомогти їхнім батькам витрачати менше свого бюджету на їжу та менше часу турбуватися про харчування своїх дітей", — зазначила Маріанна Ворд, т.в.о. директора ВПП ООН в Україні.

Як сказано в пресрелізі, програма реалізується в Київській, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській, Чернівецькій, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській та Вінницькій областях. Їх відібрали за низкою критеріїв, серед яких кількість внутрішньо переміщених сімей та рівень продовольчої безпеки.

У межах програми, втілення якої відбувається завдяки фінансуванню уряду Франції та приватних донорів, ВПП фінансує 30 % вартості щоденного гарячого харчування дітей у 673 школах України. За цей навчальний рік ВПП перерахувала школам-учасницям понад 66 мільйонів гривень.

"Якісне харчування в школах для всіх учнів - важлива умова їхнього здоровʼя зараз і в майбутньому. Адже саме в дитинстві формуються харчові звички, і в наших силах навчити дітей обирати корисні продукти. Держава виокремила кілька складників для цього. Це модернізація харчоблоків і навчання працівників, популяризація здорового харчування серед учнів на уроках та через інформаційні кампанії, а також забезпечення дітей корисними стравами щодня", — зазначив заступник міністра освіти і науки України, Андрій Сташків.

ВПП реалізує програму в межах урядової реформи шкільного харчування, започаткованої першою леді України Оленою Зеленською, у тісній координації з Міністерством освіти і науки. Програму розпочали у 2022 році, спочатку для 58 шкіл Київської області, а цього року поширили по всій країні.

Шкільне харчування це один з багатьох способів, яким ВПП підтримує українців, постраждалих від війни. ВПП також розподіляє харчові набори в районах, близьких до лінії фронту, де їжу важко знайти або вона дуже дорога, розподіляє грошову допомогу вразливим українцям по всій країні та підтримує безпечне звільнення сільськогосподарських земель від мін в Харківській області, для допомоги фермерам та виробникам харчової продукції. ВПП також зафрахтувала 25 суден для експорту українського зерна до країн, які цього потребують, за допомогою Чорноморської зернової ініціативи(Black Sea Grain Initiative) та ініціативи Зерно з України(Grain from Ukraine).

Всесвітня продовольча програма ООН - найбільша у світі гуманітарна організація, що рятує життя в надзвичайних ситуаціях і використовує продовольчу допомогу для побудови шляху до миру, стабільності та процвітання для людей, що відновлюються після конфліктів, стихійних лих і наслідків зміни клімату.