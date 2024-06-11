Російські окупанти весь день обстрілювали Дніпропетровську область, пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури

Російські окупанти вдень у вівторок, 11 червня, продовжували завдавати ударів по території Дніпропетровської області із застосуванням ракет, дронів-камікадзе і артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Дніпровський росіяни атакували ракетами. Їх збили наші захисники неба, які врятували не одне життя. Але уникнути наслідків не вдалося. З гострою реакцією на стрес 37-річна жінка на останньому місяці вагітності. Від госпіталізації вона відмовилася. Пошкоджено 3 приватні будинки, господарську споруду та сонячну панель. Загорівся й сухостій. Пожежу загасили", - написав Лисак у телеграм-каналі.

По Нікопольському району окупанти били дронами-камікадзе та артилерією. Дісталося райцентру і Покровській сільській громаді. Під вогнем була інфраструктура Нікополя, постраждали також житлові будинки - п'ятиповерхівка і 26 приватних будинків. Також пошкоджено медичний центр, парники, трактор і лінію електропередач. Пошкоджено 14 господарських будівель, одну - знищено.

У Зеленодольській громаді Криворізького району безпілотник ударив по АЗС, унаслідок чого загорілося обладнання.

"Вогонь рятувальники приборкали. Обійшлося без постраждалих", - уточнив Лисак.