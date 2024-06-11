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18:47 11.06.2024

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ: США задіяні і в розвідці, і у виробництві

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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ: США задіяні і в розвідці, і у виробництві

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Вадим Сухаревський відзначає продуктивну роботу із союзниками, зокрема участь США у виробництві безпілотних літальних апаратів і його супроводі.

"Робота із союзниками - це один з найважливіших елементів, тому що... ми шукаємо стабільні джерела постачання запчастин, засобів. Чітко розуміємо, що не все виробляє Україна і що нам необхідно використовувати іноземні елементи, ті ж тепловізійні камери, магніти до роторів у двигунах", - розповів він на пресконференції у вівторок у Києві.

Відповідаючи на запитання безпосередньо про співпрацю зі США, Сухаревський сказав: "США - це один з наших стратегічних партнерів. Так, вони задіяні в багатьох моментах: починаючи від розвідки і завершуючи виробництвом і супроводом цього виробництва".

За його словами, з Францією, наприклад, триває співпраця в плані модернізації тих дронів, які вони планували передати Україні. "Норвегія, Іспанія, Канада, Південна Корея - співпраця йде, зокрема, і на рівні командування Сил безпілотних систем, і за всіма абсолютно напрямами", - пояснив Сухаревський.

Теги: #безпілотники #виробництво #сша

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