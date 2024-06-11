Окупанти за минулий день здійснили 28 обстрілів прикордонних територій Сумської області

Окупанти за минулий день здійснили 28 обстрілів прикордонних територій Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація в ніч на вівторок, 11 червня.

"Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи. Обстрілу зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманська, Великописарівська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано: у Великописарівській громаді - з території РФ здійснено артобстріли (10 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), удари дронамі-камікадзе типу "FPV" (2 вибухи); у Краснопільській громаді - удари дронамі-камікадзе типу "FPV" (13 вибухів), артобстріли (25 вибухів), обстріл із мінометів (16 вибухів); в Есманській громаді - ворог вдарив із мінометів (6 вибухів) і завдав ударів дронами-камікадзе типу "FPV" (5 вибухів); на територію Хотінської громади росіяни скинули 4 міни.

