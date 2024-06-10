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23:35 10.06.2024

Українські та японські компанії підписали 23 меморандуми про співпрацю напередодні URC2024

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Українські та японські компанії підписали 23 меморандуми про співпрацю напередодні URC2024

Напередодні Міжнародної конференції з відновлення України URC-2024 у Берліні відбувся японсько-український круглий стіл за участю державних і приватних структур, після чого було підписано 23 меморандуми про співробітництво між українськими та японськими організаціями, повідомляє прес-служба Міністерства економіки України.

"Співпраця України та Японії системно поглиблюється. У лютому цього року на конференції в Токіо було підписано 56 угод. За кожною з них ми маємо конкретні зрушення. Сьогодні ж укладаємо ще понад два десятки меморандумів про співпрацю. Усі вони мають втілитися в конкретні проєкти на місцях - і ми, як уряд, готові надати всю необхідну підтримку для їхньої реалізації. Особливо дякую за грант на 100 протезів через ліцензування їхнього виробництва в Україні. Не менш важливим є спільне вивчення можливостей будівництва в Україні нової педіатричної лікарні", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Повідомляється, що Україна та Японія поглиблюватимуть співробітництво в таких секторах економіки, як відновлення інфраструктури та зелене будівництво, енергетика, агросектор і модернізація сільськогосподарської техніки, розвиток технологій дронів, фінансування будівництва доступного житла, переробка сміття, співпраця в секторі охорони здоров'я, реабілітація та протезування поранених.

Проєкти матимуть право на техдопомогу, яку Японія надасть Україні через Організацію Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) на суму EUR188 млн. На першому етапі планують реалізацію приблизно 30-40 проєктів із передачі японських технологій українським компаніям. На ці цілі виділятимуть гранти в сумі до $10 млн на проєкт. Кабмін і UNIDO минулого тижня вже оголосили конкурс пропозицій для японських компаній.

Крім того, глава Мінекономіки зазначила можливу поставку тракторів для середніх і малих фермерів, а також Меморандум про взаєморозуміння щодо використання супутникових знімків для аналізу ґрунту і планування засіву сільськогосподарських угідь.

"Також хочу наголосити на важливості меморандумів щодо фінансування та будівництва доступного житла та можливе посилення нашої іпотечної програми. Адже доступне житло може бути одним зі стимулів для повернення додому українців, які перебувають за кордоном", - сказала Свириденко.

Підписані угоди передбачають співпрацю з японським бізнесом для відновлення України за енергоефективними та екологічними технологіями. Японська сторона планує впроваджувати новітні технології в Україні, проводити навчання та розвивати потенціал українських фахівців, проводити аналітику та обмінюватися даними з українським бізнесом. Один із таких прикладів - це угода між японськими компаніями з українськими виробниками безпілотних технологій та робототехніки, як-от Ailand Systems Ltd та DRONE.UA для застосування технологій у сфері гуманітарного розмінування.

"Сектори сільського господарства, енергетики, зеленої металургії, кібербезпеки та будівництва складають основу для структурування потенційних інвестиційних проєктів з Японією. Саме в них ми бачимо активний інтерес японського бізнесу. Ми сподіваємося, що провідні японські автовиробники поділяться своїм інженерним досвідом з українськими підприємствами", - додала Свириденко.

За її словами, Японське експортно-кредитне агентство NEXI надаватиме страхування для японських компаній, які долучаються до проєктів відновлення України. Японське агентство міжнародного розвитку JICA продовжить підтримувати інвестиційні проєкти та надавати гранти в рамках програм для малого та середнього бізнесу для відновлення української економіки.

Також Свириденко подякувала за підтримку JBIC (Japan Bank of International Cooperation) за надання допомоги Україні, зокрема, за співпрацю з країнами G7 та міжнародними інституціями у створенні Платформи співінвестування EBRD-G7 DFI-EDFI для України.

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, ще однією новиною з Берліна стало те, що Японська організація зовнішньої торгівлі (JETRO) ухвалила рішення відкрити свій офіс у Києві.

Теги: #контракти #україна #японія

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