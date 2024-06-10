У Харкові тимчасово відселяють людей, щоб знешкодити ворожий боєприпас, що не розірвався

Загальна кількість постраждалих унаслідок вечірніх ворожих авіаударів по Харкову досягла 8 осіб, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Загалом унаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова 8 осіб постраждали: 5 чоловіків і 3 жінки.

Пошкоджено 70 гаражів і 22 автомобілі", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що один зі скинутих боєприпасів не розірвався. Щоб його знешкодити, з будинку тимчасово відселяють людей.