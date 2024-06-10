Події

14:22 10.06.2024

Мешканець Львівської області загинув унаслідок наїзду потяга - поліція

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Мешканець Львівської області загинув уранці в понеділок унаслідок наїзду приміського потяга, повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області.

Як зазначено в повідомленні, аварія сталася сьогодні, 10 червня, близько 05:30 на залізничній станції Судова Вишня Яворівського району.

"Електропотяг сполученням "Мостиська-2-Львів" здійснив наїзд на 43-річного мешканця району. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події", - зазначено в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

Працівники поліції встановлюють обставини інциденту.

Теги: #львівська_область

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