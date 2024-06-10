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14:19 10.06.2024

НАДС закликає відмовитися від використання поняття "чиновник"

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НАДС закликає відмовитися від використання поняття "чиновник"

Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) закликає відмовитися від використання поняття "чиновник".

"Оголошуємо флешмоб "Чиновники під забороною"! Закликаємо колег-публічних службовців, журналістів та всіх громадян позбутися ментально чужого нам поняття "чиновник". Ми маємо національну традицію державотворення і державної служби. "Чини" - то спадок московської імперії, запроваджений тамтешнім імператором Петром-І. В Україні немає "чиновників", а є натомість "державні" та "публічні" службовці", - йдеться в повідомленні пресслужби Нацагенства.

З огляду на це у відомстві закликали долучитися до акції "Чиновники під забороною", зокрема публікувати в соціальних мережах дописи із закликом відмовитися від вживання слова "чиновник" щодо публічних службовців України. 

Теги: #надс #чиновник

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