Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) закликає відмовитися від використання поняття "чиновник".

"Оголошуємо флешмоб "Чиновники під забороною"! Закликаємо колег-публічних службовців, журналістів та всіх громадян позбутися ментально чужого нам поняття "чиновник". Ми маємо національну традицію державотворення і державної служби. "Чини" - то спадок московської імперії, запроваджений тамтешнім імператором Петром-І. В Україні немає "чиновників", а є натомість "державні" та "публічні" службовці", - йдеться в повідомленні пресслужби Нацагенства.

З огляду на це у відомстві закликали долучитися до акції "Чиновники під забороною", зокрема публікувати в соціальних мережах дописи із закликом відмовитися від вживання слова "чиновник" щодо публічних службовців України.