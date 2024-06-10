Події

13:04 10.06.2024

Участь у Саміті миру на сьогодні підтвердили 90 держав, включно з міжнародними організаціями - президентка Швейцарії

2 хв читати
Участь у Саміті миру на сьогодні підтвердили 90 держав, включно з міжнародними організаціями - президентка Швейцарії

На сьогодні свою участь в інавгураційному Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, підтвердили 90 держав із Європи, Північної та Південної Америки, Африки, Близького Сходу та Азії, серед них також і міжнародні організації, заявила президентка Швейцарії Віола Амгерд (Viola Amherd).

"На сьогодні у ній (конференції - ІФ-У) підтвердили участь 90 держав, половина з яких - з Європи та Північної Америки, а інша половина - з Південної Америки, Африки, Близького Сходу та Азії... Щодо 90 країн, то серед них є також деякі організації, такі як, наприклад, ООН, яка буде представлена", - заявила Амгерд у понеділок на пресконференції щодо перебігу підготовки та заходів безпеки до Саміту миру.

При цьому вона наголосила, що список учасників постійно змінюється і буде змінюватися до останнього дня перед початком Саміту.

Серед країн, які підтвердили свою участь, приблизно половина буде представлена главами держав і урядів, а інша половина надішле міністрів та інших представників, заявила Амгерд.

Відповідаючи на запитання, чи не є розчаруванням для організаторів заходу те, що зі 160 запрошених учасників лише 90 зареєструвалися для участі, президентка Швейцарії відповіла: "Гадаю, що участь щонайменше 90 держав і організацій - це скоріше успіх, ніж розчарування".

Вона також додала, що наразі свою участь у мирній конференції все ще не підтвердили представники Бразилії, Південної Африки та Китаю.

Щодо заходів безпеки під час проведення Саміту миру, то, за словами Амгерд, Федеральна рада Швейцарії запровадила обмеження на використання повітряного простору і ухвалила рішення про залучення до 4 тис. військовослужбовців. Крім того, швейцарська армія візьме на себе завдання із захисту критичних об'єктів і повітряного транспорту.

Президентка Швейцарії також розповіла, що швейцарські правоохоронці вже зафіксували декілька кібератак, проте не стала розкривати подробиць, однак наголосила, що "ми готові до всіх цих ризиків, особливо до кіберризиків".

Зі свого боку глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс повідомив, що за останні декілька тижнів кількість кібератак значно зросла. "І це ясно говорить про те, що є зацікавленість у тому, щоб перешкодити правильному проведенню конференції", - зазначив він.

Теги: #саміт_миру #країни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:03 10.06.2024
Казахстан поки що не визначився з участю у швейцарському саміті щодо України

Казахстан поки що не визначився з участю у швейцарському саміті щодо України

22:12 07.06.2024
Макрон: Сподіваюся, ми зможемо домовитися на рівні країн БРІКС про підвалини довгострокового миру в Україні

Макрон: Сподіваюся, ми зможемо домовитися на рівні країн БРІКС про підвалини довгострокового миру в Україні

21:39 07.06.2024
Зеленський: Важливо, щоб лідери з великим політичним впливом допомагали залучати до Саміту миру інших лідерів, які все ще балансують між Україною та Росією

Зеленський: Важливо, щоб лідери з великим політичним впливом допомагали залучати до Саміту миру інших лідерів, які все ще балансують між Україною та Росією

13:48 07.06.2024
Президентка Єврокомісії візьме участь у Саміті миру в Швейцарії та в Берліні в конференції з відновлення України

Президентка Єврокомісії візьме участь у Саміті миру в Швейцарії та в Берліні в конференції з відновлення України

16:24 06.06.2024
Зеленський - прем'єру Індії: Розраховуємо на участь Індії в Саміті миру на найвищому рівні

Зеленський - прем'єру Індії: Розраховуємо на участь Індії в Саміті миру на найвищому рівні

15:36 06.06.2024
Глобальний саміт миру може мати продовження в парламентському вимірі - Стефанчук

Глобальний саміт миру може мати продовження в парламентському вимірі - Стефанчук

09:31 06.06.2024
Зеленський запросив президента Перу взяти участь у Саміті миру

Зеленський запросив президента Перу взяти участь у Саміті миру

18:52 05.06.2024
Заступниця глави МЗС України під час візиту до Перу наголосила на важливості перуанської участі в Глобальному саміті миру на найвищому рівні

Заступниця глави МЗС України під час візиту до Перу наголосила на важливості перуанської участі в Глобальному саміті миру на найвищому рівні

15:15 05.06.2024
Кулеба обговорив зі швейцарським колегою підготовку до майбутнього Глобального саміту миру

Кулеба обговорив зі швейцарським колегою підготовку до майбутнього Глобального саміту миру

10:15 05.06.2024
Участь Китаю в Глобальному саміті миру могла б зробити практичний внесок у досягнення справедливого й довготривалого миру в Україні - МЗС

Участь Китаю в Глобальному саміті миру могла б зробити практичний внесок у досягнення справедливого й довготривалого миру в Україні - МЗС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У селі Рижівка окупанти спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру, їх присутності наразі там немає - Зеленський

Результати виборів до Європарламенту обнадійливі для України - Мережко

Європейська народна партія збереже найбільше представництво в Європарламенті - попередні результати виборів

Найбільша кількість бойових зіткнень зараз на покровському напрямку

Зеленський заявив про підготовку нових домовленостей з європейськими партнерами щодо підтримки України

ОСТАННЄ

Глава МЗС Швейцарії: Саміт миру - лише перший крок на шляху до мирного процесу, і питання в тому, коли Росія буде "на його борту"

Вивішений у Рижівці Сумської області прапор окупантів був замінований - Генштаб ЗСУ

Одна людина загинула внаслідок пожежі та вибухів на польському збройовому заводі

Половина українців за конструктивну критику влади, майже третина – за її посилення – КМІС

Мешканець Львівської області загинув унаслідок наїзду потяга - поліція

НАДС закликає відмовитися від використання поняття "чиновник"

Європарламент може посилити підтримку України - Соболєв

Будинок із фільму "Сам удома" знайшов покупця за тиждень за ціною в $5,25 млн

Україна має намір збільшити до 40% кількість жінок на держслужбі на рівні ухвалення рішень до 2027 року - голова НАДС Алюшина

СБУ затримала 19-річного одесита, який готував ворожі удари по військових вишах і лікарнях у Житомирі й Одесі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА