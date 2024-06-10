Участь у Саміті миру на сьогодні підтвердили 90 держав, включно з міжнародними організаціями - президентка Швейцарії

На сьогодні свою участь в інавгураційному Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, підтвердили 90 держав із Європи, Північної та Південної Америки, Африки, Близького Сходу та Азії, серед них також і міжнародні організації, заявила президентка Швейцарії Віола Амгерд (Viola Amherd).

"На сьогодні у ній (конференції - ІФ-У) підтвердили участь 90 держав, половина з яких - з Європи та Північної Америки, а інша половина - з Південної Америки, Африки, Близького Сходу та Азії... Щодо 90 країн, то серед них є також деякі організації, такі як, наприклад, ООН, яка буде представлена", - заявила Амгерд у понеділок на пресконференції щодо перебігу підготовки та заходів безпеки до Саміту миру.

При цьому вона наголосила, що список учасників постійно змінюється і буде змінюватися до останнього дня перед початком Саміту.

Серед країн, які підтвердили свою участь, приблизно половина буде представлена главами держав і урядів, а інша половина надішле міністрів та інших представників, заявила Амгерд.

Відповідаючи на запитання, чи не є розчаруванням для організаторів заходу те, що зі 160 запрошених учасників лише 90 зареєструвалися для участі, президентка Швейцарії відповіла: "Гадаю, що участь щонайменше 90 держав і організацій - це скоріше успіх, ніж розчарування".

Вона також додала, що наразі свою участь у мирній конференції все ще не підтвердили представники Бразилії, Південної Африки та Китаю.

Щодо заходів безпеки під час проведення Саміту миру, то, за словами Амгерд, Федеральна рада Швейцарії запровадила обмеження на використання повітряного простору і ухвалила рішення про залучення до 4 тис. військовослужбовців. Крім того, швейцарська армія візьме на себе завдання із захисту критичних об'єктів і повітряного транспорту.

Президентка Швейцарії також розповіла, що швейцарські правоохоронці вже зафіксували декілька кібератак, проте не стала розкривати подробиць, однак наголосила, що "ми готові до всіх цих ризиків, особливо до кіберризиків".

Зі свого боку глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс повідомив, що за останні декілька тижнів кількість кібератак значно зросла. "І це ясно говорить про те, що є зацікавленість у тому, щоб перешкодити правильному проведенню конференції", - зазначив він.