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12:35 10.06.2024

У селі Рижівка окупанти спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру, їх присутності наразі там немає - Зеленський

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У селі Рижівка окупанти спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру, їх присутності наразі там немає - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у понеділок уранці заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за підсумками якої повідомив про те, що в селі Рижівка Сумської області немає присутності російських окупантів, а в самій області Сили оборони України повністю контролюють ситуацію.

"Почав день із доповіді головкома – з подробицями по всіх напрямках. Сумщина: наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують. І будуть знищувати", - написав президент у своєму телеграм-каналі.

Щодо села Рижівка, як повідомив Зеленський, то "окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру".

"Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", - зазначив він.

Крім того, за словами глави держави, нині тривають контрударні дії ЗСУ на харківському напрямку. "Бачимо, які кроки планує ворог і яку передислокацію проводить. Будемо відповідати", - написав Зеленський.

На південному напрямку фронту ситуація без змін, повідомив президент.

Водночас, за його словами, найскладніша ситуація спостерігається на донецькому напрямку. "Однак Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій", - заявив Зеленський.

Теги: #окупанти #зеленський

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