В Україні у вівторок буде спекотно, до середи трохи похолодає, скрізь, крім південного сходу, пройдуть дощі з грозами

Короткочасні дощі й грози очікуються в більшості регіонів України, крім сходу й південного сходу, у вівторок, 11 червня, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідроментцетр.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°; удень 25-30°, на півдні й сході країни до 34°, у західних областях 21-26°.

У Києві 11 червня можливий дощ, грози. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, удень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень 11 червня найвища температура була 33,7° у 2010 році, найнижча 6,3° у 1952 році.

У середу, 12 червня, в Україні часом дощі, грози, у північних і більшості центральних областей місцями значні дощі (вночі в південно-східній частині без опадів).

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий. Температура в західних областях уночі 11-16°, удень 18-23°; на решті території вночі 14-19°, удень 20-25°, у південних і східних областях 28-33°.

У Києві 12 червня дощі, грози. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 16-18°, удень 22-24°.