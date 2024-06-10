Події

12:28 10.06.2024

В Україні у вівторок буде спекотно, до середи трохи похолодає, скрізь, крім південного сходу, пройдуть дощі з грозами

1 хв читати
В Україні у вівторок буде спекотно, до середи трохи похолодає, скрізь, крім південного сходу, пройдуть дощі з грозами

Короткочасні дощі й грози очікуються в більшості регіонів України, крім сходу й південного сходу, у вівторок, 11 червня, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідроментцетр.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°; удень 25-30°, на півдні й сході країни до 34°, у західних областях 21-26°.

У Києві 11 червня можливий дощ, грози. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, удень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень 11 червня найвища температура була 33,7° у 2010 році, найнижча 6,3° у 1952 році.

У середу, 12 червня, в Україні часом дощі, грози, у північних і більшості центральних областей місцями значні дощі (вночі в південно-східній частині без опадів).

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий. Температура в західних областях уночі 11-16°, удень 18-23°; на решті території вночі 14-19°, удень 20-25°, у південних і східних областях 28-33°.

У Києві 12 червня дощі, грози. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 16-18°, удень 22-24°.

Теги: #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:47 09.06.2024
Укргідрометцентр попереджає про грози в Україні 10 червня

Укргідрометцентр попереджає про грози в Україні 10 червня

13:01 09.06.2024
В Україні вдень у понеділок, крім південного сходу та сходу, грози, в окремих районах град

В Україні вдень у понеділок, крім південного сходу та сходу, грози, в окремих районах град

12:19 09.06.2024
Укргідрометцентр попереджає про грози в західних, Житомирській та Вінницькій областях у неділю

Укргідрометцентр попереджає про грози в західних, Житомирській та Вінницькій областях у неділю

14:01 03.06.2024
Найближчими днями в Україні збережеться тепла мінлива погода з грозами й короткочасними дощами, можливий град - Укргідрометцентр

Найближчими днями в Україні збережеться тепла мінлива погода з грозами й короткочасними дощами, можливий град - Укргідрометцентр

13:43 03.06.2024
Уночі на Україну чекають грози, у вівторок подекуди град і шквали - Укргідрометцентр

Уночі на Україну чекають грози, у вівторок подекуди град і шквали - Укргідрометцентр

12:52 02.06.2024
На початку тижня в більшості областей України будуть дощі, у понеділок у Карпатах грози - Укргідрометцентр

На початку тижня в більшості областей України будуть дощі, у понеділок у Карпатах грози - Укргідрометцентр

13:42 28.05.2024
Найближчими днями в більшості областей України дощитиме - Укргідрометцентр

Найближчими днями в більшості областей України дощитиме - Укргідрометцентр

12:05 26.05.2024
У найближчі дві доби в Україні переважно без опадів, на півдні короткочасні дощі - Укргідрометцентр

У найближчі дві доби в Україні переважно без опадів, на півдні короткочасні дощі - Укргідрометцентр

12:41 18.05.2024
У неділю в низці областей України очікуються короткочасні дощі та грози

У неділю в низці областей України очікуються короткочасні дощі та грози

11:53 12.05.2024
У понеділок в Україні, крім західних областей, подекуди невеликий дощ - Укргідрометцентр

У понеділок в Україні, крім західних областей, подекуди невеликий дощ - Укргідрометцентр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Участь у Саміті миру на сьогодні підтвердили 90 держав, включно з міжнародними організаціями - президентка Швейцарії

У селі Рижівка окупанти спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру, їх присутності наразі там немає - Зеленський

Результати виборів до Європарламенту обнадійливі для України - Мережко

Європейська народна партія збереже найбільше представництво в Європарламенті - попередні результати виборів

Найбільша кількість бойових зіткнень зараз на покровському напрямку

ОСТАННЄ

Глава МЗС Швейцарії: Саміт миру - лише перший крок на шляху до мирного процесу, і питання в тому, коли Росія буде "на його борту"

Вивішений у Рижівці Сумської області прапор окупантів був замінований - Генштаб ЗСУ

Одна людина загинула внаслідок пожежі та вибухів на польському збройовому заводі

Половина українців за конструктивну критику влади, майже третина – за її посилення – КМІС

Мешканець Львівської області загинув унаслідок наїзду потяга - поліція

НАДС закликає відмовитися від використання поняття "чиновник"

Європарламент може посилити підтримку України - Соболєв

Будинок із фільму "Сам удома" знайшов покупця за тиждень за ціною в $5,25 млн

Україна має намір збільшити до 40% кількість жінок на держслужбі на рівні ухвалення рішень до 2027 року - голова НАДС Алюшина

СБУ затримала 19-річного одесита, який готував ворожі удари по військових вишах і лікарнях у Житомирі й Одесі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА