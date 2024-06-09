Події

17:17 09.06.2024

Кількість боїв від початку доби зросла до 55: на Покровському напрямку обстановка напружена, на Харківському ворог збільшив кількість атак

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Кількість боїв від початку доби зросла до 55: на Покровському напрямку обстановка напружена, на Харківському ворог збільшив кількість атак

Російські війська станом на 16:00 активізувалися на Харківському напрямку - кількість атак зросла до чотирьох, бої тривають у районі Глибокого, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 55 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. На більшості напрямків ситуація не змінилася", - йдеться у зведенні Генштабу, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Водночас повідомляється, що "агресор збільшив кількість атак на Харківському напрямку до чотирьох за сьогодні. Бої тривають у районі Глибокого".

Генштаб також інформує, що на Покровському напрямку обстановка залишається напруженою. Кількість штурмових дій окупантів зросла до 22, наразі тривають шість боїв у районах Новоолександрівки, Карлівки, Новопокровського.

За попередньою інформацією, втрати росіян на цьому напрямку станом на 16:00 становлять 122 особи вбитими та пораненими. Знищено одну БМП, одну артилерійську систему та автомобіль. Пошкоджено танк противника.

Також триває бій у районі Красногорівки на Курахівському напрямку. Наразі тут відбулося вже 6 бойових зіткнень від початку доби.

Теги: #генштаб_зсу

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