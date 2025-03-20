Шестикласника з Кременця намагалися завербувати ворожі спецслужби, він повідомив про це в поліцію

Шестикласника з м. Кременець на Тернопільщині намагалися завербувати ворожі спецслужби, дитина повідомила про це правоохоронцям, інформують в Національній поліції України.

"Кременецький школяр, котрий почув про факти вербування українських дітей, розповів поліцейським, що йому невідомі особи теж пропонували заробити гроші", - йдеться в повідомленні Нацполіції в четвер.

В поліції зазначають, що дитина не спокусилася на обіцяні ворогом гроші, а повідомила про цей факт офіцера служби освітньої безпеки.

"Поліцейські поспілкувалися з школярем та подякували за позицію, а також поінформували про випадок співробітників управління СБУ", - повідомляють в поліції, наголошуючи на важливості профілактичною роботи по недопущенню вербування ворогом українських підлітків.

"Поліцейські вкотре застерігають – ми маємо протидіяти російським спецслужбам, аби вберегти наших дітей. Якщо вам стали відомі спроби чи факти вербування ворожими спецслужбами, якщо вас намагаються втягнути у злочинну діяльність, негайно повідомте у поліцію, або скористайтесь чатботом: "Спали" ФСБшника" (https://t.me/spaly_fsb_bot)", - вказано в повідомлені.