Інтерфакс-Україна

Події

14:29 20.03.2025

Шестикласника з Кременця намагалися завербувати ворожі спецслужби, він повідомив про це в поліцію

1 хв читати
Шестикласника з Кременця намагалися завербувати ворожі спецслужби, він повідомив про це в поліцію

Шестикласника з м. Кременець на Тернопільщині намагалися завербувати ворожі спецслужби, дитина повідомила про це правоохоронцям, інформують в Національній поліції України.

"Кременецький школяр, котрий почув про факти вербування українських дітей, розповів поліцейським, що йому невідомі особи теж пропонували заробити гроші", - йдеться в повідомленні Нацполіції в четвер.

В поліції зазначають, що дитина не спокусилася на обіцяні ворогом гроші, а повідомила про цей факт офіцера служби освітньої безпеки.

"Поліцейські поспілкувалися з школярем та подякували за позицію, а також поінформували про випадок співробітників управління СБУ", - повідомляють в поліції, наголошуючи на важливості профілактичною роботи по недопущенню вербування ворогом українських підлітків.

"Поліцейські вкотре застерігають – ми маємо протидіяти російським спецслужбам, аби вберегти наших дітей. Якщо вам стали відомі спроби чи факти вербування ворожими спецслужбами, якщо вас намагаються втягнути у злочинну діяльність, негайно повідомте у поліцію, або скористайтесь чатботом: "Спали" ФСБшника" (https://t.me/spaly_fsb_bot)", - вказано в повідомлені.

Теги: #вербування #провал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 06.02.2025
В мережі поширюються повідомленні про нібито оголошення щодо вербування українців для диверсій

В мережі поширюються повідомленні про нібито оголошення щодо вербування українців для диверсій

13:18 05.02.2025
СБУ встановила обставини вербування терориста, якого спецслужби РФ підірвали в будівлі ТЦК у Рівному

СБУ встановила обставини вербування терориста, якого спецслужби РФ підірвали в будівлі ТЦК у Рівному

14:22 15.12.2024
Роботу російських спецслужб із вербування українських підлітків для диверсій можна порівняти із "синім китом"

Роботу російських спецслужб із вербування українських підлітків для диверсій можна порівняти із "синім китом"

16:51 04.12.2024
"Кримінальний авторитет" часів Януковича вербує ув'язнених на війну проти України

"Кримінальний авторитет" часів Януковича вербує ув'язнених на війну проти України

21:07 21.06.2024
Вербування підлітків ворогом для скоєння диверсій: кіберполіція попереджає про небезпеку в інтернеті

Вербування підлітків ворогом для скоєння диверсій: кіберполіція попереджає про небезпеку в інтернеті

13:15 14.06.2024
Російські спецслужби вербували українських підлітків для проведення диверсій

Російські спецслужби вербували українських підлітків для проведення диверсій

14:34 28.03.2024
Рада провалила голосування щодо трьох постанов, зокрема про права військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист

Рада провалила голосування щодо трьох постанов, зокрема про права військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист

07:16 03.03.2024
У Придністров'ї ФСБ вербує українців

У Придністров'ї ФСБ вербує українців

14:36 21.12.2023
Рада не призначила Піщанську головою Рахункової палати

Рада не призначила Піщанську головою Рахункової палати

10:30 03.09.2023
РФ вербує на війну в Україні мігрантів із Центральної Азії - розвідка Великої Британії

РФ вербує на війну в Україні мігрантів із Центральної Азії - розвідка Великої Британії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії інвестиції, посилення ППО, постачання літаків та озброєнь

Каллас виступає з ініціативою надати Україні боєприпаси на EUR5 млрд

Шольц: Німеччина збільшить до EUR7 млрд військову підтримку України

Україна готова відкривати переговорні кластери про вступ в ЄС як послідовно, так і всі одночасно, залежно від ходу перемовин із Угорщиною - Стефанішина

Зеленський прибув до Норвегії

ОСТАННЄ

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити в цілому законопроєкт про залучення ветеранів до підготовки громадян до нацспротиву

Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії інвестиції, посилення ППО, постачання літаків та озброєнь

Питання відновлення яхтингу в Одеському регіоні розгляне РНБО

Шмигаль обговорив з Домбровскісом посилення економічного співробітництва та євроінтеграцію України

Помер перший прем’єр України Вітольд Фокін

Словаччина може накласти вето на нові санкції ЄС проти Росії – Фіцо

КПП "Лужанка - Берегшурань" не працюватиме зранку 21 березня

У Білгородській області РФ знищено командний пункт окупантів – Генштаб

УЧХ допомагає евакуювати жителів прикордоння Сумщини

За наведення російських Х-59 на Чернігів 15 років ув’язнення отримав працівник місцевого заводу

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА