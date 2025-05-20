ФСБ Росії вербує українців: ви можете цьому завадити

В Україні триває масове вербування підлітків і молоді російськими спецслужбами через інтернет. Це не поодинокі випадки. Проблема набула масштабів національної загрози. СБУ зафіксувала уже понад 600 випадків, коли українців, зокрема неповнолітніх, намагалися втягнути в диверсійні дії.

Вербування починається з банального повідомлення : «Хочеш підзаробити?». Далі людині пропонують перенести пакунок з точки А в точку Б або намалювати графіті на стіні, тощо. Спочатку це здається грою або дуже вчасним для багатьох «підробітком». Але кінцева мета росіян — використати і позбутись людини. Адже часто жертв вербування підривають під час такого завдання.

22% завербованих — діти віком до 18 років. Їх використовують як витратний матеріал. Це вже сталося в Івано-Франківську, Кам’янці-Подільському, Рівному та інших містах.

Саме тому треба діяти.

Служба безпеки України разом із проєктом Dovidka.info Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створили короткий відеоролик “Не робота. Пастка”, щоб застерегти українців від «легких підробітків», за якими ховається смертельна небезпека. У відео показано реальні методи, які застосовують ФСБ, після чого дистанційно підривають виконавця, знищуючи і його, і докази.

Просимо поширити ролик у своїх соцмережах, у громадах, навчальних закладах, через канали інформування підлітків та молоді.

Ролик за посиланням: https://youtu.be/zfUnCswhEfE

Завантажити ролик у горизонтальному і вертикальному форматах ви можете тут: https://drive.google.com/drive/folders/1clU7wDZs8bdqszUitzt18u7zB8gH-fdR

Посилання на Telegram-бот СБУ для повідомлення про підозрілі завдання: t.me/spaly_fsb_bot

Ви можете вплинути.



