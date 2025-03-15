Інтерфакс-Україна

Події

17:21 15.03.2025

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 атаку, 20 вже відбито

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Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 атаку, 20 вже відбито
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

На всій лінії фронту з початку доби та станом на 16:00 зафіксовано 81 бойове зіткнення, зокрема на покровському – 21, на лиманському – 10, на торецькому – 8, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Вживають необхідних заходів для недопущення просування противника углиб української території. На цей час відбулося 81 бойове зіткнення", йдеться у зведенні Генштабу у телеграм у суботу.

Зазначається, що на покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 спробу потіснити ЗСУ із займаних позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Новоторецьке, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Сергіївка, Котлине, Успенівка, Надіївка та Андріївка. "Сили оборони стримують натиск та відбили 20 атак противника, один бій триває дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Багатир, Сергіївка, Покровськ, Новоукраїнка, Сухий Яр, Новооленівка та Нова Полтавка", - повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення неподалік Вовчанська, наразі точиться один бій. На куп’янському напрямку російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Загризового, боєзіткнення триває.

На лиманському напрямку за день росармія здійснила 10 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Балка Журавка, Іванівка, Ямполівка та Григорівка. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

Один ворожий штурм відбили українські захисники на сіверському напрямку, в районі Верхньокам’янського. На краматорському напрямку українські захисники відбили спробу противника просунутись вперед неподалік Оріхово-Василівки.

На торецькому напрямку ЗСУ відбили вісім штурмових дій ворога в районах Торецька та Дружби, чотири бої точаться до цього часу.

На Новопавлівському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону наших захисників в районі населеного пункту Розлив. Три боєзіткнення досі тривають. На Гуляйпільському напрямку ворог атакує в районі Новополя.

Чотири безрезультатні спроби атакувати позиції наших підрозділів російські військові здійснили на Придніпровському напрямку, зазнавши втрат.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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