Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії інвестиції, посилення ППО, постачання літаків та озброєнь

Фото: сайт Президента України

Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере розпочалася в Осло, повідомляється на сайті глави Української держави в четвер.

"Ми вдячні Норвегії, вам, вашій команді, парламенту за велику підтримку – військову, гуманітарну та підтримку енергетики, що дуже важливо, особливо під час останніх трьох важких зим. Дуже вдячний, ми ніколи цього не забудемо. Хочу обговорити з вами ситуацію на фронті, дипломатію зі США та гарантії безпеки", – зазначив Зеленський.

Крім того, під час зустрічі йтиметься про участь Норвегії в зусиллях для досягнення справедливого та сталого миру і напрацюванні спільного європейського плану.

Зокрема, лідери обговорять зміцнення обороноздатності України, посилення ППО, постачання літаків F-16, артилерійських систем та боєприпасів, а також інвестиції в українське виробництво зброї.