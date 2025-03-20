Інтерфакс-Україна

Події

15:19 20.03.2025

Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії інвестиції, посилення ППО, постачання літаків та озброєнь

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Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії інвестиції, посилення ППО, постачання літаків та озброєнь
Фото: сайт Президента України

Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере розпочалася в Осло, повідомляється на сайті глави Української держави в четвер.

"Ми вдячні Норвегії, вам, вашій команді, парламенту за велику підтримку – військову, гуманітарну та підтримку енергетики, що дуже важливо, особливо під час останніх трьох важких зим. Дуже вдячний, ми ніколи цього не забудемо. Хочу обговорити з вами ситуацію на фронті, дипломатію зі США та гарантії безпеки", – зазначив Зеленський.

Крім того, під час зустрічі йтиметься про участь Норвегії в зусиллях для досягнення справедливого та сталого миру і напрацюванні спільного європейського плану.

Зокрема, лідери обговорять зміцнення обороноздатності України, посилення ППО, постачання літаків F-16, артилерійських систем та боєприпасів, а також інвестиції в українське виробництво зброї.

Теги: #стере #зеленський

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