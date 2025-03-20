Помер перший прем’єр України Вітольд Фокін

Перший прем’єр-міністр України (1991-1992) Вітольд Фокін помер на 93-му році життя, повідомила його онука Марія на своїй сторінці у Facebook.

Фокін, 1932 р.н., закінчив гірничий факультет Дніпропетровського гірничого інституту і до 1971 року понад 16 років працював на вугільних підприємствах Луганської області.

У 1990 році очолив Раду міністрів УРСР, 18 квітня 1991 року став першим прем’єр-міністром УРСР, з 24 серпня прем’єр-міністром незалежної України і залишався на цій посаді до 1 жовтня 1992 року. У 1991 році разом з першим президентом України Леонідом Кравчуком брав участь у підписанні Біловезьких угод про ліквідацію СРСР.

Далі очолював Міжнародний фонд гуманітарних і економічних зв'язків України з РФ, входив до Вищої економічної ради при президенті України, був першим заступником голови української дерегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на сході України.

У 2022 році в його будинок влучила російська ракета, сам він не постраждав, бо перебував за кордоном.