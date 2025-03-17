Окупанти втратили за добу 1210 військових і 170 одиниць техніки

Втрати російських окупантів за минулу добу становили 1210 осіб особового складу та 170 одиниць техніки, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України в понеділок вранці.

Зокрема, знищено 19 ворожих танків, по 11 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, одна одиниця спеціальної техніки та 101 одиниця автомобільної техніки й цистерни з паливно-мастильними матеріалами.

Крім того, за добу збито 54 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ знищено 895 тис. 450 російських окупантів, 10 тис. 344 танки, 21 тис. 489 ББМ, 24 тис. 598 артсистем, 1 тис. 1318 РСЗО противника, 3 тис. 778 одиниць спецтехніки та 40 тис. 785 автомобілів та автоцистерн.