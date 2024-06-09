Події

13:01 09.06.2024

В Україні вдень у понеділок, крім південного сходу та сходу, грози, в окремих районах град

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В Україні вдень у понеділок, крім південного сходу та сходу, грози, в окремих районах град

У понеділок, 10 червня, в Україні короткочасні дощі, вночі у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім південного сходу та сходу, грози; вдень в окремих районах, град та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями сильні дощі; у південно-східних та Харківській областях без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°, на півдні та сході країни до 33°; у західних областях вночі 12-17°, вдень 22-27°.

У Києві в понеділок можливий дощ, гроза. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 10 червня найвища температура вдень була 32,2 у 2009 р., найнижча вночі 4,9 у 1899 р.

У вівторок, 11 червня, у Криму, південних і східних областях без опадів; температура вночі 18-23°, вдень 29-34°.

На решті територій місцями короткочасні дощі, грози; температура вночі 14-19°, вдень 25-30°, у західних областях 21-26°.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий.

У Києві у вівторок місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура вночі 17-19°; вдень 27-29°.

Теги: #прогноз_погоди

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