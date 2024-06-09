Події

12:42 09.06.2024

У Київській області ліквідовано загоряння складу на площі 4 тис. кв м

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Ліквідовано загоряння складу з піддонами на площі 4 тис. кв м у Броварському районі Київської області, повідомила Держслужба з НС у телеграм-каналі в неділю.

"Сьогодні вночі надійшло повідомлення про загоряння складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади. Площа загоряння становила 4000 м2. До гасіння пожежі, крім рятувальників, було залучено сільські пожежні команди "Зазим'я", "Погреби", "Пухівка", - ідеться в повідомленні.

О 04:55 пожежу було ліквідовано, поінформували в ДСНС.

Теги: #київська_область

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