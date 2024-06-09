Окупанти за добу 429 разів ударили по Запорізькій області

Російські війська за добу 429 разів ударили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 8 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у неділю вранці.

"За добу окупанти 429 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, 181 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Залізничне, Малинівку, Святопетрівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку.

Також 13 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, 235 артобстрілів нанесено по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Крім того, надійшло одне повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.