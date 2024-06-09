Події

07:43 09.06.2024

Окупанти за добу 429 разів ударили по Запорізькій області

1 хв читати
Окупанти за добу 429 разів ударили по Запорізькій області

Російські війська за добу 429 разів ударили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 8 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у неділю вранці.

"За добу окупанти 429 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, 181 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Залізничне, Малинівку, Святопетрівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку.

Також 13 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, 235 артобстрілів нанесено по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Крім того, надійшло одне повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

 

 

 

Теги: #запорізька #зведення #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:17 09.06.2024
Росіяни вночі та вранці двічі обстріляли прикордоння Сумської області

Росіяни вночі та вранці двічі обстріляли прикордоння Сумської області

08:09 09.06.2024
У Херсонській області за добу через російські обстріли одна людина загинула, ще четверо поранені

У Херсонській області за добу через російські обстріли одна людина загинула, ще четверо поранені

07:54 09.06.2024
Унаслідок обстрілів у Дніпропетровській області є руйнування

Унаслідок обстрілів у Дніпропетровській області є руйнування

01:45 09.06.2024
Війська РФ за минулий день здійснили 26 обстрілів 11 громад Сумської області

Війська РФ за минулий день здійснили 26 обстрілів 11 громад Сумської області

00:30 09.06.2024
Окупанти за добу завдали 44 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали 44 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

00:22 09.06.2024
Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 21 місцям скупчення противника – Генштаб ЗСУ

Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 21 місцям скупчення противника – Генштаб ЗСУ

00:18 09.06.2024
На фронті сталося 76 бойових зіткнень, з них 27 – на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

На фронті сталося 76 бойових зіткнень, з них 27 – на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

21:22 08.06.2024
Від початку доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, більше половини з них - на покровському та курахівському напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, більше половини з них - на покровському та курахівському напрямках

19:14 08.06.2024
Одна з поранених унаслідок ворожого авіаудару по Хотімлі померла

Одна з поранених унаслідок ворожого авіаудару по Хотімлі померла

10:09 08.06.2024
Російські окупанти 12 разів обстріляли Донецьку область, одну людину поранено - ОВА

Російські окупанти 12 разів обстріляли Донецьку область, одну людину поранено - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів

У Чорному морі знаходиться один, в Азовському – три кораблі носія "Калібрів"

Зеленський заявив про наявність домовленостей із партнерами щодо додаткових систем ППО для України

Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію - Зеленський після розмови з Сирським

Одна з поранених унаслідок ворожого авіаудару по Хотімлі померла

ОСТАННЄ

ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів

ФРН запроваджує прикордонний контроль усередині Шенгену

9 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі знаходиться один, в Азовському – три кораблі носія "Калібрів"

Рятувальники виявили тіла 12 мігрантів після затоплення човна біля берегів Лівії

Повідомлено про підозру водію, який скоїв наїзд на дітей

Суд заарештував громадянина Польщі після нападу на прем'єр-міністра Фредеріксен

Генеральний директор групи "Репортери без кордонів" Крістоф Делуар помер у віці 53 років

У роботі Telegram зафіксовано масштабний збій

Астронавт Аполлона-8 Вільям Андерс загинув в авіакатастрофі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА