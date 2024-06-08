Зеленський заявив про наявність домовленостей із партнерами щодо додаткових систем ППО для України

Президент України Володимир Зеленський заявив про наявність домовленостей з партнерами щодо поставок додаткових систем ППО для України, частина з них прибуде швидше, решта - до осені.

"Уже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України, і деякі з цих рішень спрацюють більш оперативно, а частина - ближче до осені", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Він подякував кожному лідеру, кожній державі, які дійсно практично в цьому підтримують Україну.

Також, за словами президента, уже майже підготовлені й нові безпекові угоди для України.

"Зараз ці місяці - час для стратегічних рішень. Травень розширив наші можливості на полі бою, зокрема, в далекобійності. Червень має дати посилення нашій дипломатії та стратегічним перспективам - усьому тому, що може наблизити справедливий мир і більше сили нашому українському суспільству. Це буде", - констатував він.