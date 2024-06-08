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18:48 08.06.2024

Папа Римський прийняв Єрмака, обговорювали підготовку до Саміту миру

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з Папою Римським Франциском, сторони обговорили підготовку до Саміту миру, що відбудеться у Швейцарії.

"Під час робочого візиту до Італії, був прийнятий Його Святістю Папою Франциском у Ватикані. Це була важлива розмова, під час якої я поінформував його Святість про філософію Формулу миру Президента Володимира Зеленського, розповів, чому виключно Формула пропонує шлях до справедливого миру. Також говорили про підготовку до Глобального Саміту миру, який відбудеться в Швейцарії", - написав Єрмак у своєму телеграм-каналі в суботу.

Окремо сторони обговорили питання повернення депортованих РФ українських дітей.

За словами Єрмака, Папа Франциск висловив свою підтримку Україні. Також глава ОП зустрівся з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном, сторони обговорили участь кардинала в Глобальному саміті миру і роль Святого Престолу в реалізації гуманітарних пунктів української Формули миру.

"Детально поінформував Кардинала про підходи української сторони до реалізації Саміту у Швейцарії та деструктивні дії РФ, спрямовані на зрив заходу", - написав Єрмак.

Своєю чергою, Паролін погодився з необхідністю вдосконалення механізму в питанні повернення українських дітей і полонених.

Єрмак наголосив на важливості майбутнього візиту кардинала в Україну.

Теги: #єрмак #папа_римський

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