Російські окупанти 12 разів обстріляли Донецьку область, одну людину поранено - ОВА

Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти за добу 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області, у Бахмутському районі постраждала людина, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Торецькій громаді поранено людину і пошкоджено 15 приватних будинків у Північному; ще 1 будинок пошкоджено у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 2 промислові будівлі", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

У Курахівській громаді пошкоджено приватні будинки, крамницю та інфраструктурні об'єкти у Дальньому, обстріляна промзона Курахового. У Покровську пошкоджено промислову будівлю.

У Лиманській громаді обстріляні Терни та Ямполівка. У Костянтинівці пошкоджено 4 багатоповерхівки та адмінбудівля. Також у громаді пошкоджено 8 приватних будинків, адмінбудівлю та 3 інфраструктурні об'єкти в Марковому.

З лінії фронту евакуйовано 216 осіб, зокрема 68 дітей.