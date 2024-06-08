Події

10:09 08.06.2024

Російські окупанти 12 разів обстріляли Донецьку область, одну людину поранено - ОВА

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Російські окупанти 12 разів обстріляли Донецьку область, одну людину поранено - ОВА
Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти за добу 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області, у Бахмутському районі постраждала людина, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Торецькій громаді поранено людину і пошкоджено 15 приватних будинків у Північному; ще 1 будинок пошкоджено у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 2 промислові будівлі", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

У Курахівській громаді пошкоджено приватні будинки, крамницю та інфраструктурні об'єкти у Дальньому, обстріляна промзона Курахового. У Покровську пошкоджено промислову будівлю.

У Лиманській громаді обстріляні Терни та Ямполівка. У Костянтинівці пошкоджено 4 багатоповерхівки та адмінбудівля. Також у громаді пошкоджено 8 приватних будинків, адмінбудівлю та 3 інфраструктурні об'єкти в Марковому.

З лінії фронту евакуйовано 216 осіб, зокрема 68 дітей.

Теги: #донецька_область #обстріли

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