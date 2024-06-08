Події

08:54 08.06.2024

За добу на Харківщині один загиблий, троє постраждалих у результаті збройної російської агресії

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За добу на Харківщині один загиблий, троє постраждалих у результаті збройної російської агресії
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

У ніч на суботу ЗС РФ обстріляли населені пункти Куп'янського району Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"8 червня 01:50 с. Сеньково Куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу військовими РФ пошкоджено приватний будинок. (7 червня -ІФ-У) 22:50 с. Шевченкове Куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу з БПЛА пошкоджено автомобіль. 22:00 г. Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу військовими РФ пошкоджено 4 приватні будинки. Постраждав чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби в Козачій Лопані внаслідок влучання БПЛА в цивільне авто постраждали 2 жінки, їх госпіталізували. У Руських Тишках було пошкоджено газогін. Станом на ранок суботи газопостачання в Руських Тишках, Черкаських Тишках і Циркунах відновлено.

Крім того, у приватному домоволодінні в Івано-Шейченому внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріл

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