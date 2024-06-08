Кабмін запровадив 50% квоту бронювання поліції, ДСНС і низки інших правоохоронців, давши право на винятки міністру оборони

Військовозобов'язані, які працюють або проходять службу в Національній поліції, ДСНС, підлягають бронюванню в обсягах не більш як 50 відсотків кількості військовозобов'язаних працівників у такому органі, відповідну норму затверджено постановою Кабінету міністрів № 650 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних у часі воєнного стану» від 5 червня, оприлюдненою ввечері в п'ятницю.

"Кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50 відсотків за окремим рішенням міністра оборони, ухваленим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ", - зазначається водночас у документі.

Згідно з ним, таку саму 50-відсоткову квоту бронювання, але без винятків, установлено і для військовозобов'язаних, які працюють або проходять службу в органах державної влади, інших державних органах, органах прокуратури, БЕБ, Службі судової охорони, у судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, зокрема й для працівників патронатних служб.

"Військовозобов'язані, які працюють або проходять службу в Державній кримінально-виконавчій службі, підлягають бронюванню в обсязі не більш як 50%...", - йдеться також у постанові.

Така ж 50% квота встановлена для військовозобов'язаних у Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань.

"Військовозобов'язані, які працюють на штатних посадах патронатної служби в судах, що мають виключну підсудність, а також у судах, уповноважених надавати дозвіл на проведення розвідувального заходу згідно із законом “Про розвідку”, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності", - визначив Кабмін.