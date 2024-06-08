Події

01:15 08.06.2024

Кабмін запровадив 50% квоту бронювання поліції, ДСНС і низки інших правоохоронців, давши право на винятки міністру оборони

2 хв читати
Кабмін запровадив 50% квоту бронювання поліції, ДСНС і низки інших правоохоронців, давши право на винятки міністру оборони

Військовозобов'язані, які працюють або проходять службу в Національній поліції, ДСНС, підлягають бронюванню в обсягах не більш як 50 відсотків кількості військовозобов'язаних працівників у такому органі, відповідну норму затверджено постановою Кабінету міністрів № 650 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних у часі воєнного стану» від 5 червня, оприлюдненою ввечері в п'ятницю.

"Кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50 відсотків за окремим рішенням міністра оборони, ухваленим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ", - зазначається водночас у документі.

Згідно з ним, таку саму 50-відсоткову квоту бронювання, але без винятків, установлено і для військовозобов'язаних, які працюють або проходять службу в органах державної влади, інших державних органах, органах прокуратури, БЕБ, Службі судової охорони, у судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, зокрема й для працівників патронатних служб.

"Військовозобов'язані, які працюють або проходять службу в Державній кримінально-виконавчій службі, підлягають бронюванню в обсязі не більш як 50%...", - йдеться також у постанові.

Така ж 50% квота встановлена для військовозобов'язаних у Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань.

"Військовозобов'язані, які працюють на штатних посадах патронатної служби в судах, що мають виключну підсудність, а також у судах, уповноважених надавати дозвіл на проведення розвідувального заходу згідно із законом “Про розвідку”, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності", - визначив Кабмін.

 

Теги: #україна #бронювання #правоохоронці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:42 08.06.2024
"Епіцентр" до кінця року планує завершити будівництво п'яти ТЦ і логістичного комплексу

"Епіцентр" до кінця року планує завершити будівництво п'яти ТЦ і логістичного комплексу

01:50 08.06.2024
Кабмін запровадив бронювання постачальників і волонтерів ЗСУ, навчання БПЛА, РЕБ і такмеду та пом'якшив критерії бронювання перевізників

Кабмін запровадив бронювання постачальників і волонтерів ЗСУ, навчання БПЛА, РЕБ і такмеду та пом'якшив критерії бронювання перевізників

01:45 08.06.2024
Усі органи держвлади і держпідприємства до 31 грудня зобов'язані забезпечити економію е/е

Усі органи держвлади і держпідприємства до 31 грудня зобов'язані забезпечити економію е/е

01:13 08.06.2024
Кабмін продовжив строки бронювання до року і розширив бронювання дефіцитних ВУС

Кабмін продовжив строки бронювання до року і розширив бронювання дефіцитних ВУС

00:34 08.06.2024
Мінагрополітики доопрацьовує низку проєктів щодо впровадження земельної реформи

Мінагрополітики доопрацьовує низку проєктів щодо впровадження земельної реформи

00:29 08.06.2024
Стратегія розвитку агросектору до 2030 р. передбачає подальшу цифровізацію галузі

Стратегія розвитку агросектору до 2030 р. передбачає подальшу цифровізацію галузі

23:52 07.06.2024
На фронті за день було 85 зіткнень, найгарячіша обстановка зберігається на Покровському напрямку - Генштаб

На фронті за день було 85 зіткнень, найгарячіша обстановка зберігається на Покровському напрямку - Генштаб

23:38 07.06.2024
Війська РФ за добу скинули на територію України 52 УАБи, для ударів задіяли понад 460 БпЛА - Генштаб

Війська РФ за добу скинули на територію України 52 УАБи, для ударів задіяли понад 460 БпЛА - Генштаб

23:25 07.06.2024
Олена Зеленська на зустрічі з Бріжит Макрон: 12 медзакладів Франції стали побратимами українських лікарень

Олена Зеленська на зустрічі з Бріжит Макрон: 12 медзакладів Франції стали побратимами українських лікарень

22:52 07.06.2024
"Енергоатом" на 10 днів раніше вивів із планового ремонту блок АЕС 1000 МВт

"Енергоатом" на 10 днів раніше вивів із планового ремонту блок АЕС 1000 МВт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Макрон про відправлення інструкторів в Україну: Ми хочемо мати коаліцію, і багато хто з наших партнерів уже дав свою згоду

Макрон: Сподіваюся, ми зможемо домовитися на рівні країн БРІКС про підвалини довгострокового миру в Україні

Франція виділить 200 млн євро підприємствам, які інвестуватимуть у відновлення критичної інфраструктури України - Макрон

Зеленський обговорив із Макроном ситуацію на полі бою і можливість протидії РФ

Франція починає постачання Україні літаків Міраж-2000 і навчить персонал однієї бригади - Макрон на зустрічі з Зеленським

ОСТАННЄ

Макрон про відправлення інструкторів в Україну: Ми хочемо мати коаліцію, і багато хто з наших партнерів уже дав свою згоду

Макрон: Сподіваюся, ми зможемо домовитися на рівні країн БРІКС про підвалини довгострокового миру в Україні

Франція виділить 200 млн євро підприємствам, які інвестуватимуть у відновлення критичної інфраструктури України - Макрон

Зеленський обговорив із Макроном ситуацію на полі бою і можливість протидії РФ

Франція починає постачання Україні літаків Міраж-2000 і навчить персонал однієї бригади - Макрон на зустрічі з Зеленським

Кулеба обговорив із вісьмома міністрами Північної Європи та Балтії способи забезпечення переваги України на полі бою

Зеленський обговорив з американськими депутатами захист від російських обстрілів

ВР ухвалила закон, що регламентує повноваження Держспецзв'язку щодо закупівлі безпілотних систем, боєприпасів до них, а також засобів РЕБ

90% рятувальників і поліцейських заброньовано

Чиновника КМДА, підозрюваного у вимаганні грошей з перевізників, відсторонено від посади, йому обрано запобіжний захід

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА