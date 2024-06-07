Україна має отримати можливість завдавати ударів по військових цілях на території Росії - розмова Зеленського з Байденом

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Парижа провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом, який також прибув туди з візитом.

"Обговорили оборонні можливості України, ситуацію на полі бою, підготовку до підписання двосторонньої угоди про безпеку", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі за підсумками зустрічі з американським лідером.

Так, за словами президента України, "для ефективного захисту від щоденного російського терору Україна має отримати можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії".

"Також важливо посилити захист нашої Харківщини та прискорити постачання американської зброї", - зазначив Зеленський.

Глава держави подякував Сполученим Штатам за підтримку України. "Це необхідно нашому народу для відчуття, що ми не самотні – ми з вами, з нашим стратегічним партнером. Цінуємо лідерську підтримку Сполученими Штатами Української формули миру".

Раніше, у п'ятницю, президент США Джозеф Байден заявив про надання Україні нового пакета допомоги розміром $225 млн.