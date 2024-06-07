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15:51 07.06.2024

Пентагон опублікував список озброєння, яке входить до нового пакета допомоги Україні на $225 млн

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Пентагон опублікував список озброєння, яке входить до нового пакета допомоги Україні на $225 млн

Міністерство оборони США оголосило про додаткову військову допомогу Україні для задоволення критично важливих потреб у сфері безпеки та оборони, повідомляється на сайті Пентагону.

Зазначається, що це оголошення є п'ятдесят дев'ятим траншем адміністрацією Байдена, яке буде надано Україні з запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.

"Цей пакет Presidential Drawdown Authority (PDA), оціночна вартість якого становить $225 млн, надасть Україні додаткові можливості для задоволення своїх найнагальніших потреб на полі бою, як-от: перехоплювачі ППО; артилерійські системи та боєприпаси; бронетехніка; протитанкова зброя", - йдеться в повідомленні.

Цей пакет містить: ракети для ЗРК HAWK; зенітні ракети Stinger; боєприпаси для систем HIMARS; 155-мм гаубиці; артилерійські постріли калібру 155 і 105 мм; 81-мм мінометні системи; бронетранспортери М113; причепи для перевезення важкої техніки; берегові та річкові патрульні катери; ракети BGM-71 TOW; протитанкові комплекси Javelin і АТ-4; боєприпаси для стрілецької зброї та гранати; боєприпаси для руйнування; прилади нічного бачення; запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

"Сполучені Штати й далі працюватимуть разом із понад 50 союзниками та партнерами, щоб забезпечити відважним захисникам України критично важливі можливості, необхідні для боротьби з російською агресією", - наголосили в Пентагоні.

Теги: #пентагон #допомога_україні #військова_допомога

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