Реалізація французької ініціативи щодо нових санкцій ЄС для боротьби з російською дезінформацією важлива - зустріч Зеленського з головою Нацзборів Франції

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Франції провів зустріч головою Національних зборів французького парламенту Яель Брон-Піве та керівниками парламентських комітетів.

Глава держави подякував за підтримку України з боку французького парламенту та всієї Франції.

"Реалізація ініціативи Франції щодо запровадження нового режиму санкцій ЄС для боротьби з російською дезінформацією та дестабілізацією Європи є важливою", - наголосив він на зустрічі.

Як повідомив Зеленський, він обговорив із французькими парламентаріями підготовку до Глобального саміту миру.

Окрему увагу під час переговорів було приділено євроінтеграційним пріоритетам України, зокрема очікуваному ухваленню переговорних рамок для фактичного початку переговорів щодо вступу нашої держави до ЄС.

Раніше в п'ятницю голова Національних зборів французького парламенту Яель Брон-Піве заявила, що Франція та її депутати не підуть на компроміси щодо дотримання міжнародного права і територіальної цілісності України.