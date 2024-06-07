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13:43 07.06.2024

Посли ЄС знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Угорщина знову виступила проти

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Посли ЄС знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Угорщина знову виступила проти

Постійні представники країн-членів Європейського Союзу знову не змогли ухвалити рішення щодо рекомендацій Європейської комісії розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною. Угорщина знову виступила із запереченнями.

Обговорення продовжиться наступного тижня, повідомив у п'ятницю в Брюсселі агентству "Інтерфакс-Україна" після завершення засідання Комітету постійних представників високопоставлений європейський дипломат.

"Обговорення завершилося. Усі знають, що Комісія вважає, що Молдова й Україна завершили виконувати свої умови, і що ми маємо провести міжурядову конференцію. На засіданні це було дуже ясно. Багато країн сказали, що згодні з цим, але Угорщина знову заявила, що у них є умови, які ще необхідно виконати, інакше вони не зможуть прийняти оцінку Комісії", - сказав він.

За словами іншого високопоставленого дипломата, Угорщина "виступила з такими самими просторікуваннями, як і минулого разу, про недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин". "Угорщина знову згадала 11 питань, зачитала дві поправки до переговорних рамок про добросусідські відносини і національні меншини, згадавши, що нам (ЄС) також потрібно просуватися вперед із Сербією та Албанією. Решта з нас, які беруть участь у дебатах, - усі, крім Угорщини, голосно і ясно підтримують оцінку Комісії і відкинули внесення нових вимог. Ми всі виступаємо за те, щоб провести міжурядову конференцію вже 25 червня", - розповів співрозмовник агентства.

Водночас обидва високопоставлені дипломати констатували, що обговорення буде продовжено наступного тижня. При цьому не було виключено можливість того, що Будапешт піде на компроміс заради прогресу для країн Західних Балкан, давши "зелене світло також Україні та Молдові".

Теги: #угорщина #україна #посли #єс

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