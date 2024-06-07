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12:18 07.06.2024

УЗ попередила про погіршення ситуації на автомобільних ПП на польському кордоні, закликавши відправляти вантажі залізницею

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УЗ попередила про погіршення ситуації на автомобільних ПП на польському кордоні, закликавши відправляти вантажі залізницею

Ситуація з блокадою автомобільних пунктів пропуску (ПП) на польському кордоні може загостритися, попередили в АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

У зв'язку з цим УЗ рекомендує компаніям, що переміщують вантажі через кордон, переорієнтувати їх з автомобільного транспорту на залізницю.

"Ще раз хочу наголосити, що на сьогодні проблеми, які виникають на польському кордоні, мають системний характер. Про це попереджають нас усі, тому, будь ласка, готуйтеся. Логістична безпека - це дуже важливе питання... придивляйтеся до нашого сервісу: контейнерні, контрейлерні поїзди... ми готові перевозити ваші вантажі", - сказав заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов на засіданні офісу експортерів у п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що в ніч на п'ятницю польські фермери припинили розпочату у вівторок акцію протесту перед пунктом пропуску "Гребенне - Рава-Руська" для вантажних транспортних засобів.

Теги: #польща #кордон

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