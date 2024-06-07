Події

10:18 07.06.2024

Росіяни за добу 15 разів обстріляли Донеччину: одна людина загинула, ще троє поранені

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Росіяни за добу 15 разів обстріляли Донеччину: одна людина загинула, ще троє поранені
Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти за добу 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є постраждалі, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Часовоярській громаді 1 людина загинула і 1 поранена; пошкоджені 8 приватних будинків, 2 господарчі споруди і промислова будівля. У Торецькій громаді поранено людину, пошкоджено 2 будинки", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Так, у Новоукраїнці Вугледарської громади внаслідок обстрілів пошкоджена адмінбудівля. У Гірнику Курахівської громади також пошкоджена адмінбудівля, у Селидовому двома авіабомбами пошкоджені 5 багатоповерхівок, 3 магазини, адмінбудівля та аптека.

У Торському Лиманської громади поранена людина. У Слов'янську внаслідок ударів безпілотника пошкоджені 3 приватні будинки, 4 автомобілі, гараж і теплиця. У Зеленому Полі Іллінівської громади поранена людина. У Костянтинівці пошкоджені 4 багатоповерхівки та адмінбудівля.

Із лінії фронту евакуйовано 149 осіб, зокрема 39 дітей.

Теги: #донецька_область #обстріли

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