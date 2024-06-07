США мають намір оголосити про новий пакет допомоги для України на $255 млн, що включає боєприпаси для HIMARS

У п'ятницю США мають намір оголосити про новий військовий пакет допомоги для України, що включає боєприпаси, якими українські війська можуть завдавати ударів по військових цілях на території РФ, щоб захистити Харків від російського наступу, повідомляє Associated Press із посиланням на американських чиновників.

За їхніми словами, до пакета ввійдуть боєприпаси для високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS), мінометні системи, артилерійські снаряди, ракети для системи ППО HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, 155-мм гаубиці, бронемашини, причепи, патрульні катери, будівельні матеріали та широкий спектр інших запасних частин і обладнання.

Очікується, що в п'ятницю президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, де й буде оголошено про новий пакет.