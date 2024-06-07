Події

09:03 07.06.2024

На Харківщині двоє мирних жителів постраждали, підірвавшись на вибухових пристроях

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На Харківщині двоє мирних жителів постраждали, підірвавшись на вибухових пристроях
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

У ніч на п'ятницю ворожі безпілотники атакували Лизогубівку і Чугуїв, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Село Лизогубівка. Внаслідок влучання БПЛА "Шахед" у землю пошкоджено дах будинку, скління вікон, дві господарчі споруди. м. Чугуїв. Унаслідок влучання БПЛА в землю пошкоджено автомобіль, паркан, водопровідну трубу, вікна дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, амбулаторію, магазин, відділення "Укрпошти", приміщення СТО", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що вночі ЗС РФ також обстріляли БПЛА і С-300 територію бази відпочинку в Малинівці. Унаслідок цього пошкоджено будинки та майно.

За минулу добу ворожих ударів КАБів зазнали також Білий Колодязь (влучання на відкритій території, інформація про руйнування і постраждалих не надходила) і Томахівка (зруйновано будівлі приватного господарства).

За словами Синєгубова, за добу зафіксовано 2 випадки підривів на вибухових предметах. У Новій Гнилиці трактор наїхав на міну "пелюстка", водій госпіталізований.

В Ізюмі на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік, який копав ями для поховання на території міського кладовища. Його також госпіталізовано.

Теги: #харківська_область #обстріли

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