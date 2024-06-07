Події

08:51 07.06.2024

На Київщині триває ліквідація пожежі, спричиненої внаслідок російської атаки

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На Київщині триває ліквідація пожежі, спричиненої внаслідок російської атаки

Рятувальники продовжують гасити пожежу в Київській області, яка сталася внаслідок російської атаки, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Київська область. Триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок ворожих обстрілів", - ідеться в повідомленні.

На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, Києва. Задіяно робота для гасіння пожежі, пожежний поїзд.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на п'ятницю атакували ракетами і БПЛА, внаслідок атаки сталася пожежа на промисловому об'єкті.

Теги: #пожежа #київська #бпла

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