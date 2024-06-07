Україна повернула з окупації ще трьох дітей

Україна повернула з тимчасово окупованих росіянами територій ще трьох дітей, один із них - сирота, повідомив голова благодійної організації "Save Ukraine" Микола Кулеба.

"Наша команда успішно завершила чергову операцію з евакуації дітей з окупованих територій. Цього разу ми врятували трьох дітей, серед яких один - позбавлений батьківського піклування", - повідомив Кулеба.

За його словами, загалом команді "Save Ukraine" вдалося повернути 359 українських дітей.

Водночас керівник організації зазначив, що цього разу місія була особливо складною.

"Родинам довелося пройти низку блокпостів, на кожному з яких - ретельна перевірка документів. Однак, навіть такі моменти не стали на заваді, і ми зробили все можливе, щоб допомогти дітям виїхати на підконтрольну Україні територію. Усі ці труднощі однозначно варті дитячих посмішок, які з'являються щоразу, коли врятовані діти бачать наш рідний синьо-жовтий прапор", - розповів Кулеба.