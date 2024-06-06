"Укренерго" оголосило про аварійні відключення е/е у 12 областях і Києві

НЕК "Укренерго" в четвер увечері оголосила про аварійні відключення електроенергії у Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській, Харківській областях та Києві.

Згідно з її повідомленням у фейсбуці, можливі також перерви в енергопостачанні критичної інфраструктури.

Аварійні відключення буде скасовано після входження зазначених регіонів у межі лімітів, пояснив системний оператор.