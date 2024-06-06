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10:04 06.06.2024

У Сеулі пообіцяли не залишати без уваги загрозу Пхеньяна

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У Сеулі пообіцяли не залишати без уваги загрозу Пхеньяна

Сеул не залишить поза увагою загрозу, що походить від Північної Кореї, і захищатиме людей за допомогою міцного союзу зі США, заявив президент Південної Кореї Юн Сок Ель.

"Уряд не залишить поза увагою загрозу, що виходить від Північної Кореї", - цитує Юн Сок Єля агентство "Ренхап".

За його словами, Південна Корея зміцнюватиме союз зі США і розширюватиме співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб стримати північнокорейські загрози.

"Ми будемо підтримувати жорстку готовність і реагувати на провокації рішуче (...). Спираючись на міцніший союз РК (Республіки Корея - ІФ) і США та співпрацю з міжнародним співтовариством, ми будемо твердо захищати свободу і безпеку нашого народу", - додав президент.

У вівторок очільник Південної Кореї підтримав пропозицію, що закликає до повного призупинення дії Всеосяжної військової угоди між двома Кореями від 2018 року у відповідь на кампанію Північної Кореї із запуску повітряних куль зі сміттям.

Теги: #сеул #сша

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