Інтерфакс-Україна

Події

12:11 02.04.2025

Українська мережа ресторанів Lviv Croissants виходить на ринок Південної Кореї

1 хв читати
Українська мережа ресторанів Lviv Croissants виходить на ринок Південної Кореї

Українська мережа ресторанів Lviv Croissants відкриє заклад у Сеулі (Південна Корея), повідомляє AIN.

"Ми виходимо на корейський ринок. Плануємо відкриття ближче до кінця місяця (квітня 2025 року — ІФ-У)", — сказали у Lviv Croissants і додали, що наразі шукають менеджера пекарні.

Заклад мережі відкриють у Goddeok Business Valley за адресою 353-23 Godeok-dong.

Lviv Croissants – українська міжнародна франчайзингова мережа ресторанів, заснована у 2015 році. Спеціалізується на виготовленні круасанів. Бренд вийшов на європейський ринок у вересні 2022 року. Перший заклад відкрився у польському місті Згожелець. Наразі у мережі 180 закладів по всій Україні, 11 у Польщі та по 1 у Словаччині, Чехії, Франції та США. Останнім відкриттям за кордоном став запуск Lviv Croissant у Каннах у Франції у січні 2025 року.

Входить до групи компаній Fast Food Franchising Group. ТОВ "Фаст Фуд Франчайзинг Груп" засновано у 2015 році у Львові.

Теги: #сеул #lviv_croissants

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:36 28.11.2024
Сеул відмовив Києву в продажу озброєння

Сеул відмовив Києву в продажу озброєння

14:00 14.06.2024
Lviv Croissants відкрили першу пекарню у Словаччині

Lviv Croissants відкрили першу пекарню у Словаччині

10:04 06.06.2024
У Сеулі пообіцяли не залишати без уваги загрозу Пхеньяна

У Сеулі пообіцяли не залишати без уваги загрозу Пхеньяна

14:51 04.04.2021
У Сеулі пара помилково зіпсувала картину за $440 тис.

У Сеулі пара помилково зіпсувала картину за $440 тис.

14:07 01.04.2021
Сеул представив МОК ініціативу про спільне проведення Олімпійських ігор-2032 із Пхеньяном

Сеул представив МОК ініціативу про спільне проведення Олімпійських ігор-2032 із Пхеньяном

08:25 17.11.2020
Південна Корея в столиці з четверга посилить заходи соціального дистанціювання

Південна Корея в столиці з четверга посилить заходи соціального дистанціювання

ВАЖЛИВЕ

Ексвіцемер Кам'янського був вбитий місцевим жителем з мотивів неповернення боргу

Путін не хоче забезпечити навіть часткового припинення вогню, потрібен новий і відчутний тиск на РФ – Зеленський

Двоє киян планували підірвати адмінбудівлю райвідділу поліції у Львові, вони затримані

Сенатор Корі Букер виголосив промову з критикою Трампа й Маска тривалістю понад добу

Упродовж доби зафіксовано 176 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

СБС оголошують набір у жіночий підрозділ безпілотних систем "Гарпії"

У віці 65 років помер відомий американський актор Вал Кілмер

УЧХ надасть гумдопомогу постраждалим через атаку російських БпЛА на Харків

Ексвіцемер Кам'янського був вбитий місцевим жителем з мотивів неповернення боргу

Амбулаторія зруйнована в Чорнобаївці під Херсоном внаслідок російського обстрілу

На Закарпатті розроблять першу кластерну систему управління відходами

МЗС і Харківський університет ім.Каразіна уклали меморандум про співпрацю

Путін не хоче забезпечити навіть часткового припинення вогню, потрібен новий і відчутний тиск на РФ – Зеленський

Платформу бронювання будинків на природі запустили в Україні

ВАКС засудив ексдепутата Одеської облради та експрокурора до 10 і 8 років ув’язнення за хабар у $40 тис.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА