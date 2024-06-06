Події

07:39 06.06.2024

У Чорному морі перебуває чотири кораблі РФ, зокрема один носій "Калібрів"

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У Чорному морі перебуває чотири кораблі РФ, зокрема один носій "Калібрів"

РФ вивела в Чорне море 4 бойові кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в четвер уранці.

"Станом на 07:00 06.06.2024. у Чорному морі 4 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет", - ідеться в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Також повідомляють, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: у Чорне море - 10 суден, із них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; в Азовське море - 8 суден, із них 1 рухалося з протоки Босфор.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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