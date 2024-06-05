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15:02 05.06.2024

Туреччина може сприяти розширенню переліку учасників Саміту миру та залученню до цього процесу Китаю і Бразилії - Єрмак

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Туреччина може сприяти розширенню переліку учасників Саміту миру та залученню до цього процесу Китаю і Бразилії - Єрмак

Турецька Республіка, яка підтримує територіальну цілісність України, може зробити свій внесок у подальше розширення переліку учасників Саміту миру і сприяти залученню до мирного процесу таких країн, як Китай і Бразилія, вважає голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми будемо раді вітати Турецьку Республіку на Глобальному саміті миру в Швейцарії 15-16 червня. Організатори заходу, Україна та Швейцарська Конфедерація, запросили понад 160 країн взяти участь у саміті. Організація заходу такого рівня для міжнародної спільноти є безпрецедентною. Туреччина може зробити свій внесок у подальше розширення цієї присутності та залучити до цього процесу такі країни, як Китай і Бразилія", - ідеться в статті Єрмака, оприлюдненій на сайті турецького інформагентства Anadolu.

Як наголосив голова Офісу президента, Туреччина завжди виступала за мир і міжнародне право, вона також була серед країн, які підтримали мирні ініціативи України на ранніх етапах і активно сприяли їх реалізації.

"За це ми вдячні президенту Ердогану та його команді, з якими нас пов'язують винятково дружні та плідні відносини", - зазначив Єрмак.

Крім того, він нагадав, що саме Туреччина активно сприяла успіху Чорноморської зернової ініціативи у 2022-2023 роках, а турецький президент Реджеп Таїп Ердоган особисто сприяв звільненню українських в'язнів.

"Ми високо цінуємо всі зусилля турецької сторони щодо звільнення з російських в'язниць кримськотатарських політв'язнів, які борються проти російської окупації Криму. На жаль, багато хто з них все ще перебуває в полоні. Росія поступово посилює свій тиск на півострів", - констатував він.

Єрмак також наголосив, що "турецький принцип зовнішньої політики "Мир удома, мир у всьому світі" повністю відповідає цілям України. Добра воля, розсудливість і стриманість президента Ердогана можуть допомогти в досягненні миру. Участь Туреччини на високому рівні в Саміті миру ще раз відзначить її позицію не лише як стратегічного партнера України, а й як відповідального лідера в глобальному масштабі".

За словами голови Офісу президента, "Глобальний саміт миру стане історичним моментом, який відкриє нову главу у встановленні та підтримці миру, справедливості та міжнародної стабільності".

"Він може стати каталізатором реформ у глобальній системі міжнародних відносин, які зроблять планету безпечнішою", - резюмував Єрмак.

Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Наразі, як повідомив президент України Володимир Зеленський, свою участь підтвердили вже 107 держав світу, включно з міжнародними організаціями.

Як повідомлялося, минулого тижня Китайська Народна Республіка заявила про відмову брати участь у заході.

Теги: #єрмак #туреччина

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