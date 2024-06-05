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10:42 05.06.2024

Якщо через відключення е/е абітурієнти не зможуть скласти НМТ на основних і додаткових сесіях, їм буде надано ще одну можливість

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Якщо через відключення е/е абітурієнти не зможуть скласти НМТ на основних і додаткових сесіях, їм буде надано ще одну можливість

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) заявляють, що якщо через вимкнення електроенергії учасники національного мультипредметного тесту (НМТ) не зможуть скласти його під час основних або додаткових сесій, їм буде надано ще одну можливість для проходження НМТ.

"Український і регіональні центри оцінювання якості освіти налагодили постійну комунікацію з усіма суб'єктами, від яких може залежати мінімізація ризиків відсутності електроенергії чи інтернету в тимчасових екзаменаційних центрах у дні проведення тестувань. Зокрема, Міністерство енергетики України, а також ДТЕК роблять усе можливе, щоб запобігти вимкненням електроенергії в тих закладах освіти, де проводиться НМТ, однак повністю зарадити проблемі неможливо, адже чимало таких закладів під'єднано до тих самих ліній електропостачання, що й інші побутові чи промислові споживачі", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

У відомстві наголосили, що нормативними документами, які регламентують проведення НМТ, передбачено, що учасник може подати заяву для участі в додатковій сесії тестування, якщо під час основної сесії через повітряну тривогу, технічні проблеми або відсутність електроенергії він не міг виконувати тест понад дві з половиною години.

Також наголошується, що скористатися своїм правом і взяти участь у додатковій сесії або ж чекати на початок, продовження чи завершення тестування в межах основної сесії - добровільний вибір кожного учасника.

"Важливо також наголосити, що в обставинах, які склалися, можуть виникнути ситуації, коли учасники, зареєстровані для участі в додаткових сесіях, не зможуть пройти оцінювання навіть у цей додатковий період. У цьому разі будуть ухвалені належні рішення - і таким вступникам буде надано ще одну можливість для проходження НМТ. Водночас ми сподіваємося, що таких ситуацій не виникне й усі учасники зможуть успішно завершити тестування під час основних або додаткових сесій і, відповідно, отримати свої результати для подання їх для вступу до омріяних вишів", - наголосили в УЦОЯО.

Теги: #нмт #можливість #відключення

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