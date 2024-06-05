Зеленський привітав прем'єра Індії, його партію та Національний демальянс із перемогою на виборах

Президент України Володимир Зеленський привітав із перемогою на парламентських виборах прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді, його партію "Бхаратія джаната парті" (БДП) і Національно-демократичний альянс (НДА).

"Вітаю успішне проведення найбільших у світі демократичних виборів в Індії. Вітаю прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді, БДП та НДА, який очолює БДП, із третьою поспіль перемогою на парламентських виборах в Індії", - написав Зеленський у соціальній мережі Х у середу.

Президент України побажав народу Індії миру і процвітання та висловив сподівання на продовження співпраці між країнами. "Індія та Україна поділяють спільні цінності та мають багату історію. Нехай наше партнерство й надалі процвітає, приносячи прогрес і взаєморозуміння нашим країнам", - зазначив Зеленський.

"Усі у світі визнають значущість і вагомість ролі Індії в глобальних справах. Дуже важливо, щоб ми всі разом працювали над забезпеченням справедливого миру для всіх країн. У зв'язку з цим ми також із нетерпінням чекаємо на участь Індії в Саміті миру", - наголосив глава Української держави.

Моді в середу оголосив про перемогу його партії БДП і НДА на парламентських виборах, що відбулися в країні. "Сьогодні славний день (...). Національно-демократичний альянс збирається сформувати уряд втретє, ми вдячні народу", - сказав Моді прихильникам у штаб-квартирі своєї партії. Згідно з оприлюдненими індійським виборчкомом остаточними підсумками виборів, БДП отримує 240 місць у 543-місцевому парламенті. Альянс НДА отримав у сукупності 292 місця.

Раніше повідомлялося з посиланням на Моді, що Індія братиме участь у майбутньому Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. "Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку", - сказав Моді.