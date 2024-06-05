Юркомпанія "Міллер" розриває відносини з адвокатом, обвинуваченим у спробі підкупу прокурорів

Юридична компанія "Міллер" оголосила про розрив відносин з адвокатом, обвинуваченим у спробі підкупу прокурорів. Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій у Facebook.

"Сьогодні відбулися слідчі дії щодо одного з адвокатів нашої компанії, Олексія Носова, за підозрою в нібито пропозиції неправомірної вигоди працівникові НАБУ в рамках справи одного з клієнтів... за рішенням команди компанія розриває будь-які відносини з Олексієм Носовим, відповідні юридичні дії ми реалізуємо найближчим часом, коли Олексій буде на зв'язку. Ми докладаємо всіх зусиль для встановлення істини і сприятимемо офіційному розслідуванню", - сказано в заяві.

Також у тексті зазначається: "Ми будуємо свою компанію на принципах чесності у відносинах із клієнтами та державою. У нашій команді не просто не прийнято порушувати закон, виконуючи професійні обов'язки, це - неприпустимо і суперечить усім цінностям, принципам, стандартам і практикам роботи компанії. Ми не підозрювали і не очікували такого від члена нашої команди навіть на рівні слідчої версії".

У юркомпанії наголосили, що "адвокати, представники та члени команди не можуть і не будуть виступати захисниками підозрюваного ні публічно, ні в рамках кримінального провадження".