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21:07 04.06.2024

Заступник голови КМДА Усов підтвердив обшук у його кабінеті: вилучили телефони, комп'ютер, особисті кошти

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Заступник голови КМДА Усов підтвердив обшук у його кабінеті: вилучили телефони, комп'ютер, особисті кошти

Державне бюро розслідувань у вівторок, 4 червня, проводило слідчі дії у службових приміщеннях Київської міської державної адміністрації (КМДА), у результаті яких у заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтина Усова вилучили телефони, комп'ютер та особисті кошти.

"Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов підтверджує, що сьогодні, 4 червня, Державне бюро розслідувань проводило слідчі дії у службових приміщеннях КМДА. Зокрема, у самого Костянтина Усова були вилучені для ознайомлення телефони, комп'ютер, особисті кошти", - йдеться в повідомленні на сайті КМДА.

"Сьогодні слідчі ДБР прийшли в мій кабінет з обшуком. Вилучили комп'ютер, мій телефон та особисті кошти. За моєї ініціативи номери кожної купюри зафіксували для уникнення маніпуляцій. Незважаючи на відсутність ухвали суду про обшук, ми повністю співпрацювали з органами досудового розслідування і готові робити це надалі", - наводить слова Усова пресслужба КМДА.

У повідомленні зазначено, що Усов вважає метою роботи міської влади "прозорі правила роботи у сфері міських перевезень".

"Якщо хтось із представників міста брав участь у будь-якій протизаконній діяльності, покривати їх ніхто не буде. Це не в моїх правилах. Звісно, прозорість не завжди задовольняє гравців ринку. Ми пам'ятаємо і замовні протести маршрутної мафії, погрози та шантаж працівників мерії міста, а також численні кримінальні провадження, обшуки та оперативно-розшукові дії, які проводили представники різних правоохоронних органів під час загострення правовідносин з приватними перевізниками в минулому. Тому ми абсолютно відкриті допомогти слідству і в цьому випадку", - зазначив Усов.

 

Теги: #вилучення #обшук #кмда #усов

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