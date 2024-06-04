Події

19:12 04.06.2024

Ліміти споживання е/е в середу діятимуть для кожного регіону протягом доби - "Укренерго"

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Ліміти споживання е/е в середу діятимуть для кожного регіону протягом доби - "Укренерго"

НЕК "Укренерго" на середу, 5 червня, встановила ліміти споживання для всіх регіонів з 00:00 до 24:00, причиною чого є дефіцит ресурсу в енергосистемі.

Для дотримання лімітів оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) застосовуватимуть графіки погодинних відключень, повідомляють в оновленні "Укренерго" в телеграм-каналі у вівторок увечері.

Перевищення лімітів споживання е/е може спричинити застосування аварійних відключень для всіх категорій споживачів, попередила НЕК.

Як повідомлялося, у другій половині дня вівторка "Укренерго" інформувало про застосування аварійних відключень у Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях, а також у Києві та Київській області, попереджаючи про можливі відключення критичної інфраструктури в такому разі. Про аварійні відключення також повідомляли "Рівнеобленерго" та "Прикарпаттяобленерго".

 

Теги: #укренерго #відключення

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